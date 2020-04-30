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14 МАЯ НОВЫЙ ВЕБИНАР. Особенности эксплуатации оборудования Danfoss в ИТП. Часть 1: запорно-регулирующая арматура

30 апреля, 2020 5

Ведущий: Сергей Марков

Дата: 14.05.2020

Время: 10:00

Подробности на сайте.

 

Сайт Данфосс, 28 апреля


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