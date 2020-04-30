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14 МАЯ НОВЫЙ ВЕБИНАР. Особенности эксплуатации оборудования Danfoss в ИТП. Часть 1: запорно-регулирующая арматура
30 апреля, 2020
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Ведущий: Сергей Марков
Дата: 14.05.2020
Время: 10:00
Подробности на сайте.
Сайт Данфосс, 28 апреля
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