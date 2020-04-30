23 и 27 апреля состоялись вебинары VladVneshService на тему «Пошаговый антикризисный план». 2 и 3-й квартал 2020 - минус 6% ВВП

23 апреля вебинар прошел при участии эксперта по логистики, представителя компании Эксперт-юг, Александры Поляковской. В ходе трансляции генеральный директор VladVneshService Мартынова Жанна Вадимовна рассказала о том, как получить и использовать статистические данные по внешнеторговым рынкам для выхода из кризисной ситуации, а приглашённый докладчик дала рекомендации по использованию информации для проведения успешных переговоров с потенциальными партнёрами и зарубежными клиентами. 27 апреля вебинар состоялся при поддержке Агентства развития бизнеса г. Красноярска и агентства по экспортному развитию бизнеса Bridge-One-Seven GmbH (Германия), на котором Жанна Вадимовна представила антикризисный план для производителей и актуальные данные о внешнеторговых рынках за 1 кв. 2020 года. Особое внимание в своем докладе она уделила изменениям в структуре экспорта Красноярского края в разрезе товарных направлений и стран-партнеров. Генеральный директор берлинского агентства экспортного развития Bridge-One-Seven GmbH Вероника Любке рассказала о ситуации на рынках в странах Европы и об опыте выстраивания сотрудничества между российскими и зарубежными компаниями.

Сайт VVS, 29 апреля