27 апреля Минпромторг РФ дополнил список системообразующих предприятий промышленности

Критерии для металлургии:
Выручка – не менее 100 000 млн. руб.; Численность – не менее 3 500 чел.
Список организаций:
· ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», ИНН: 6607000556 (Свердловская область)
· ПАО «Полюс», ИНН: 7703389295 (Москва)
· АО «Полиметалл УК», ИНН: 7805296900 (Санкт-Петербург)
· АО «Объединенная металлургическая компания», ИНН: 7736030085 (Москва)
· АО «Русская медная компания», ИНН: 6670061296 (Свердловская область)
· АО «Русский Алюминий», ИНН: 7709329253 (Москва)
· АО «ХК «Металлоинвест», ИНН: 7705392230 (Москва)
· ОАО «Евраз Холдинг», ИНН: 7701225358 (Москва)
· ООО «УК «Промышленно-металлургический холдинг», ИНН: 0411075740 (Москва)
· ПАО «ГМК «Норильский никель», ИНН: 8401005730 (Красноярский край)
· ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ИНН: 7414003633 (Челябинская область)
· ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ИНН: 4823006703 (Липецкая область)
· ПАО «Северсталь», ИНН: 3528000597 (Вологодская область)
· ПАО «Трубная металлургическая компания», ИНН: 7710373095 (Москва)
· ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ИНН: 7449006730 (Челябинская область)
· ООО «УК ЮГК», ИНН: 7451258929 (Челябинская область)
· АО «ЧЭМК», ИНН: 7447010227 (Челябинская область)
· ПАО «Мечел», ИНН: 7703370008 (Москва)
· АО «Металлургический завод «Электросталь», ИНН: 7703389295 (Москва)
· АО «ЭПМ-Менеджмент», ИНН: 7805296900 (Санкт-Петербург)
· ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ИНН: 7736030085 (Москва)
· ПАО «Русполимет», ИНН: 7705392230 (Москва)
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Сайт Минпромторг, 27 апреля