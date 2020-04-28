О банкротстве крупнейшей петербургской инжиниринговой компании "Лонас Технология" (полный комплекс проектно-инжиниринговых услуг в ТЭК)

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск петербургской инжиниринговой компании "Лонас Технология", находящейся в процедуре банкротства, о взыскании около 1,5 млрд рублей с таганрогского котлостроительного завода "Красный котельщик", подконтрольного предпринимателю Алексею Мордашову. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, сообщает ПРАЙМ, иск поступил в суд 22 апреля, к производству он еще не принят, основания исковых требований пока не сообщаются. АО "Лонас Технология" — российская инжиниринговая компания, главный офис которой находится в Санкт-Петербурге. Компания оказывает полный комплекс проектно-инжиниринговых услуг на всех этапах реализации проектов в энергетике и других энергоемких отраслях промышленности. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и

Ленинградской области в декабре 2019 года по заявлению одного из контрагентов ввел в отношении "Лонас технологии" начальную процедуру банкротства – наблюдение. ТКЗ "Красный котельщик", производящий теплообменное оборудование для электростанций, входил в "Силовые машины" холдинга "Севергрупп" Мордашова. После того как "Силовые машины" попали под санкции США, компания решила децентрализовать активы. В частности, была создана управляющая и инвестиционная компания "Нордэнергогрупп", которая получила акции "Красного котельщика". Генеральным директором "Нордэнергогрупп" стал Мордашов.

ИА INFOLine 24 апреля