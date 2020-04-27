Минстрой России разместил 24 апреля Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ (Водоканалы)

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, внесенный федеральным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В него вошли 76 организаций: 74 по критериям и две по основаниям. По результатам проведенного анализа строительного сектора в перечень включены 54 группы компаний, соответствующие следующим отраслевым критериям: объем строительства жилых и нежилых зданий в соответствии с действующими разрешениями на строительство - не менее 400 тыс. кв. м, выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год - не менее 10 млрд рублей. 43 организации отвечают критериям по текущему объему строительства жилых и нежилых зданий, а 11 - по показателям выручки. «Совокупный объем строящихся объектов по действующим разрешениям на строительство у организаций, включенных в перечень, составляет 53,5 млн квадратных метров», - уточнил министр. В перечень системообразующих организаций в сфере ЖКХ вошли 22 предприятия и компании. Они отвечают следующим отраслевым критериям.

Сайт Минстрой РФ, 24 апреля