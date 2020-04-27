Производственный комплекс ООО «КСБ»: сборочные работы (агрегатирование оборудования) продолжаются

Даже в условиях карантина и общих мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в России деятельность некоторых предприятий невозможно немедленно прекратить или приостановить, в том числе организаций в сфере энергетики, организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, организаций системы нефтепродуктообеспечения, т.к выполняемые ими процессы являются непрерывными. Обеспечение непрерывности производственных процессов этих предприятий напрямую связано с поставкой материально-технических ресурсов. Именно поэтому в настоящее время компания ООО «КСБ» в своем производственном комплексе ведет сборочные работы по выполнению заказа на 12 технологических насосов KSB. На сегодняшний день все комплектующие с европейских заводов поставлены без задержек, ведутся активные работы по агрегатированию оборудования с учетом применения локальных комплектующих при производстве агрегатов.

ООО КСБ, 20 апреля