22 апреля. Обращение администрации к сотрудникам АО "АК "Корвет"

Уважаемые коллеги!

17 апреля по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики Министерства промышленности и торговли утверждён перечень системообразующих организаций.

В перечень из 246 организаций, отобранных по всей России, вошло АО «АК «Корвет».

Это очень хорошая новость для нашего предприятия – производство продолжит работать на полную мощность, рабочие места сохраняются, премии сотрудникам АО «АК «Корвет» начисляются в полном объеме при условии выполнения плановых показателей и отсутствии нарушений трудовой дисциплины.

Обращаемся к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас. Мы все видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Она всех нас застала врасплох. Но мы не опустили руки и по возможности экономической и ситуационной принимаем меры профилактики на нашем предприятии.

В марте на АО «АК «Корвет» создан штаб для проведения и контроля за санитарно-противоэпидемическими мероприятиями. Каждый день штаб прорабатывает новые мероприятия, вносит изменения и улучшения в старые.

Вы сами можете наблюдать, что при входе на завод и в местах общего приёма пищи (столовые и буфеты) установлены антисептики, сделана разметка для соблюдения дистанции. В санузлах установлены дозаторы с жидким мылом, которое является лучшим защитником вашего организма от микробов. Усилена уборка помещений с применением деохлора. Проработаны мероприятия по выдачи защитных масок, перчаток и антисептика для подразделений, работающих со сторонними предприятиями. Работниками здравпункта и руководителями подразделений ведётся контроль за состоянием рабочих.

Сайт АК Корвет, 22 апреля (в сокращении)