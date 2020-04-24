Растет спрос на тканевые компенсаторы. Компания «Келаст», входящая в группу компаний «Пауэрз», получила заказ на разработку компенсирующего устройства для нужд Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпромнефть-Ямал»

Новопортовское НГКМ – крупнейшее нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на полуострове Ямал, за Полярным кругом, в 360 км к северо-востоку от города Салехард. Его извлекаемые запасы категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. Специалисты компании «Келаст» изготовили партию тканевых компенсаторов, сечениями 3400х2850 мм, работающих в среде высокоскоростных турбулентных потоков продуктов сгорания природного и нефтяного газа, с рабочей температурой +570° С, максимальной до +700° С. Заказчик поручил проект «под ключ», что включало в себя не только производство компенсаторов, но и расчет выхлопного тракта касаемо полного поглощения всех температурных расширений, вибраций и снятия всех возможных напряжений возникающих при работе основного оборудования. Компенсаторы будут установлены на выхлопной тракт газотурбинного двигателя ГПА-32. Общий вес оборудования составил 4 тонны. Заказ был выполнен точно в договорные сроки, компенсаторы поставлены полностью в сборе в максимальной готовности к монтажу в Ямальский район на склад заказчика.

Сайт ПАУЭРЗ, 23 апреля