Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» вошел в список системообразующих компаний, подготовленный Минпромторгом России

Всего в перечень включены 246 организаций, отобранные по 15 различным отраслям. Это "АВТОВАЗ", "КАМАЗ", "ГАЗ", "СОЛЛЕРС", ОАК, "Вертолеты России", Трансмашхолдинг и другие. Все вошедшие компании соответствуют численным критериям значений отраслевых показателей, установленным для отраслей промышленности, или одному из дополнительных оснований. На сегодняшний день машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке

отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в Российской Федерации и странах СНГ. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом.

Сайт Атомэнергомаш, 22 апреля