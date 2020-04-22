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Завод ООО «ЛД ПРАЙД», входящий в группу компаний LD, в кратчайшие сроки освоил производство кранов для медицинского газоснабжения кислородом и готов принимать заказы с апреля этого года

22 апреля, 2020 9

LD Pride Oxygen - латунный шаровой кран. Рабочее давление – не более 1,6 МПа (16 кг/см2).

Возможные варианты присоединений:

1) под медную трубку: наружный диаметр входной трубки 8, 10, 12 мм по ГОСТ 617-2006;

2) резьбовое присоединение - выходной штуцер корпуса крана – G1/4 с возможными

вариантами переходников:

- переходник «елочка» G1/4 на Ду 6/9;

- переходник к кислородному крану 1/4 на 1/4;

- переходник к кислородному крану 1/4 на М16х1,5.

Возможна поставка отдельно переходников. Шаровые краны LD Pride Oxygen изготавливаются из латуни согласно ГОСТ 15527-2004. Корпусные детали, шаровая пробка покрыты никелем, что обеспечивает дополнительную коррозионную стойкость и долговечность и являются полностью инертными при взаимодействии с кислородом, не выделяют вредных химических веществ. Ручка с монтажными проушинами изготовлена из алюминиевого сплава с полиуретановой порошковой окраской. Гарантия производителя – 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

 

Сайт ООО ЧСГС, 20 апреля


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