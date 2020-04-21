Дальневосточный арматурный завод Аскольд: есть вакансия Начальника отдела маркетинга.

Возраст: Не имеет значения
Образование: Высшее техническое или экономическое
Опыт работы: В сфере маркетинга не менее 3 лет.
Пол: Не имеет значения
Заработная плата: По итогам собеседования
Опыт работы на руководящих должностях приветствуется.
- Обеспечение реализации стратегических проектов по выполнению производственной программы предприятия и реализации профильной продукции ПАО "Аскольд";
- Организация маркетинговых исследований: рынков сбыта продукции, конкурирующих организации и продукции, требований и ожиданий потребителей от выпускаемой продукции;
- Продвижение продуктов и услуг организации: взаимодействие с проектными организациями и потенциальными потребителями, организация рекламной и выставочной деятельности;
- Информационное представительство организации, организация PR-деятельности;
- Сбор, изучение, хранение, экспонирование и демонстрация культурно-исторических ценностей завода «Аскольд» в музее;
- Организация корпоративных культурно-массовых мероприятий к праздничным датам.
Сайт ПАО АСКОЛЬД, апрель 2020