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Дальневосточный арматурный завод Аскольд: есть вакансия Начальника отдела маркетинга.

21 апреля, 2020 7

Возраст: Не имеет значения

Образование: Высшее техническое или экономическое

Опыт работы: В сфере маркетинга не менее 3 лет.

Пол: Не имеет значения

Заработная плата: По итогам собеседования

Опыт работы на руководящих должностях приветствуется.

- Обеспечение реализации стратегических проектов по выполнению производственной программы предприятия и реализации профильной продукции ПАО "Аскольд";

- Организация маркетинговых исследований: рынков сбыта продукции, конкурирующих организации и продукции, требований и ожиданий потребителей от выпускаемой продукции;

- Продвижение продуктов и услуг организации: взаимодействие с проектными организациями и потенциальными потребителями, организация рекламной и выставочной деятельности;

- Информационное представительство организации, организация PR-деятельности;

- Сбор, изучение, хранение, экспонирование и демонстрация культурно-исторических ценностей завода «Аскольд» в музее;

- Организация корпоративных культурно-массовых мероприятий к праздничным датам.

 

Сайт ПАО АСКОЛЬД, апрель 2020


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