Электроприводы АУМА будут использоваться в реконструкции Магистрального водовода Астрахань-Мангышлак, по которому подается вода из Волги в засушливые Атыраускую и Мангистаускую области Казахстана

Для обеспечения водой предприятий в Атырауской области применяются электроприводы АУМА во взрывозащищенном исполнении. Приводы автоматизируют задвижки Ду1200, используются в комбинации с коническими редукторами для обеспечения оптимального соотношения потребляемой энергии и выдаваемой мощности. С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» работает с Российскими проектными организациями, производителями ТПА, конечными пользователями и поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов, блоков управления электроприводами и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.

Производственная площадка, обеспечивающая мелкоузловую сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. Официальный сайт компании www.auma.ru.

Источник : Neftegaz.RU 17 апреля