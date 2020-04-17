Сантехническая компания LUNDA запускает акцию для поддержки клиентов в период с 16 апреля по 31 декабря 2020 года.

Возврату подлежит только складское оборудование, товар из заказной программы рассматривается индивидуально отделом закупок нашей компании. Товар, соответствующий критериям надлежащего качества*, может быть возвращён компании LUNDA на следующих условиях: Период возврата: до 180 дней с момента покупки; Размер компенсации: компенсация (стоимость оборудования) – 100% от суммы покупки, производится на основании документов от клиента; Способ компенсации: компенсация может быть использована как в виде закупки нового товара, так и в виде возврата денежных средств; по выбору клиента. Возврат товара может быть осуществлен в любом из филиалов компании LUNDA. Сохранение товарного вида, отсутствие сколов, царапин и прочих следов использования и эксплуатации. Сохранение целостности оборудования и его комплектации. Запрещается приём товара в разобранном виде.

Сайт компании ЛУНДА, 16 апреля



