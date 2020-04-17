Компания Данфосс разработала для проектантов плагин для AutoCAD®. Функционал модуля позволяет создавать проекты по разделам отопления, тепло- и холодоснабжения. Программный продукт отвечает требованиям действующих российских НТД

DanfossCAD представляет собой удобный инструмент для выполнения различных операций при создании проектной документации. Плагин помогает в процессе черчения и расчетов и дает возможность подобрать современное энергоэффективное оборудование Danfoss. Основные преимущества DanfossCAD:

· единая среда проектирования и расчета,

· конфигуратор узлов приборов отопления,

· динамичный фильтр для выбора и редактирования,

· графическая документация в соответствии с ГОСТ.

Разработчики программного продукта максимально автоматизировали основные процессы при подготовке проектной документации систем отопления. Среди таких опций — перенос данных и построение изометрической схемы, подключение приборов отопления и настраиваемые выноски. Также обеспечена возможность автоматической настройки структуры спецификации. Также реализована функция импорта подготовленных данных из Excel. «DanfossCAD обеспечивает эскизную и детальную проработку проектов различной сложности. При этом плагин призван упростить работу проектировщика и повысить качество подготовки документации, — отметил Сергей Холодков, заместитель директора теплового отдела по работе с проектными организациями ООО «Данфосс». — Автоматические алгоритмы позволяют избежать повторяющихся операций и ошибок при расчетах».

DanfossCAD до минимума сокращает время последующей доработки таких разделов, как черчение схем систем отопления, соотнесение результатов подбора оборудования с объектом проектирования, составление спецификации. Не требуется тратить время на перенос данных между чертежом и расчетными программами, итоги расчета обновят выноски автоматически. По результатам тестирования экономия времени составляет до 47 %. Плагин находится в свободном доступе. Для начала работы с DanfossCAD достаточно зарегистрироваться на портале OpenDanfoss и пройти несколько шагов для авторизации и установки плагина.

Сайт ДАНФОСС, 15 апреля