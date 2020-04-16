ГРУППА ЛД приглашает посетить арматурные обучающие вебинары в апреле!

Расписание вебинаров. Можно уже сейчас зарегистрироваться!

15 апреля в 11:00 по МСК вебинар по латунным фитингам LD Pride http://b61080.vr.mirapolis.ru/mira/s/isJwdc

17 апреля в 10:00 по МСК вебинар по латунным фитингам от LD Pride http://b61080.vr.mirapolis.ru/mira/s/Ckf8PW

22 апреля в 11:00 по МСК вебинар по продукции марки LD. Обзор стальных шаровых кранов http://b61080.vr.mirapolis.ru/mira/s/oR5Qu5

24 апреля в 10:00 по МСК вебинар по стальным плоским фланцам LD. ГОСТ и отклонение от ГОСТ http://b61080.vr.mirapolis.ru/mira/s/dydbaB

28 апреля в 11:00 по МСК вебинар по продукции LD для сферы ЖКХ и стройки http://b61080.vr.mirapolis.ru/mira/s/0qdTlM

Сайт ООО ЧСГС, 15 апреля