Завершились испытания главных предохранительных клапанов парогенераторов Белорусской АЭС. Также завершился этап подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию - горячая обкатка реакторной установки

Горячая обкатка началась 11 декабря 2019 года, за это время проведено 242 различных испытания. Их основная цель - подтверждение перед энергетическим пуском энергоблока соответствия систем и оборудования ядерного острова проектным характеристикам при работе на номинальных параметрах, а также при разогреве и расхолаживании реакторной установки. Во время горячей обкатки на рабочих параметрах проверена работоспособность всех четырех главных циркуляционных насосов, продувка собственным паром главных паропроводов, проверена работоспособность систем управления и защиты реакторной установки и электропитания собственных нужд. Выполнены испытания главных предохранительных клапанов парогенераторов, компенсатора давления и многие другие операции. Все тесты показали, что оборудование и технологические системы энергоблока, задействованные в программе испытаний, соответствуют проектным характеристикам.

Сайт АТОМЭНЕРГОМАШ, 15 апреля