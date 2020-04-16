ТРУБНАЯ ОТРАСЛЬ. Казахстанское ТОО «ТМК-Казтрубпром», входящее в (ТМК), получило сертификат происхождения товара «CT-KZ», подтверждающий статус казахстанского происхождения на обсадные трубы с премиальным резьбовым соединением TMK UP

Данный вид продукции был включен в реестр Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Производство обсадных труб с премиальным соединением TMK UP освоено на заводе ТМК-Казтрубпром в январе 2020 года. Данные трубы уже применяются в нефтегазовой промышленности Казахстана.

«Успешная локализация производства нашего продукта и получение на него сертификата «CT-KZ» доказывает стремление ТМК полноценно участвовать в трубном бизнесе Казахстана, желание инвестировать в производство и развитие технологичности именно местного продукта. Мы активно вовлекаем наш научно-технический потенциал, благодаря чему способны разрабатывать продукцию специально для нужд казахстанских потребителей. И данный продукт — отличный пример реализации такого подхода», — отметил генеральный директор ТОО «ТМК-Казтрубпром» Владимир Колесников. Сертификат о происхождении товара «CT-KZ» был введен на территории Республики Казахстан в 2009 году в целях поддержки местных товаропроизводителей. Его присвоение свидетельствует о том, что продукция была полностью произведена или подверглась существенной переработке в Казахстане.

Пресс-центр ТМК, 15 апреля