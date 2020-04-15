Судовая арматура. Проблема №1: Как изменились требования заказчика к противопожарным системам в последние годы?

ВУНЦ ВМФ (ВМА) направил флотским КБ и НИИ новую версию общих технических требований к корабельным противопожарным системам. Их принятие поможет обновлению оборудования для ВМФ. Раньше установка техники, не включенной в ОТТ 6.1.17-89, требовала регламентации через отдельные решения. Например, в существующих ОТТ не прописаны требования к кораблям с корпусными конструкциями из композитов, которые обладают высокой теплотой сгорания и дымообразующей способностью. А значит, и способы противопожарной защиты там будут отличаться от кораблей со стальным корпусом. Новые техтребования в значительной степени решат эту проблему, однако их внедрение может затянуться на несколько лет. Как известно, современные требования флота к противопожарным средствам кораблей и судов установлены в Общих технических требованиях (ОТТ) 6.1.17-89, а также в различных нормативных документах промышленности по видам (технических) средств.

Позиция конструкторских бюро: Сами требования не изменялись. Оснащение кораблей и судов зависит от конкретного проекта и технического задания заказчика. Конструкторы в данном случае ориентируются на те требования, которые предъявляются к судну. Верфи – выбирают наиболее адекватного в той или иной ситуации поставщика (по конкурсу или в рамках единственного поставщика). Насыщенность современных кораблей различным оборудованием, находящимся в работе, определенная специфика взаимодействия систем, широкая номенклатура материалов, использованных при их изготовлении и эксплуатации, а также наличие личного состава на борту предполагают предъявление жестких требований при выборе состава активной защиты.

В сокращении, сайт ФЛОТПРОМ, 13 апреля