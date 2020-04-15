Завод судовой трубопроводной арматуры М.Гаджиева ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ. Коронавирус внес серьезные коррективы в работу завода - из 680 сотрудников сегодня трудится около 80 человек

Завод им. Магомеда Гаджиева продолжает работать. Правда, в целях безопасности, коллектив не в полном составе. Соблюдаются при этом все правила - использование защитных средств и дезинфекция помещений предприятия. Литейный цех завода Гаджиева. Рабочие заливают раскаленный чугун в формы. Это один из первых процессов производства заготовок, из которых в дальнейшем получатся задвижки, поворотные затворы кораблей, нефтегазовое оборудование и другие изделия. Пройдя все цепи производства, изделия отправятся заказчику. Коронавирус внес серьезные коррективы в работу завода. Так, из 680 сотрудников на предприятии сегодня трудится порядка 80 человек. Остальные - в самоизоляции, с сохранением зарплаты. Разрабатывается план материальной поддержки сотрудников. Цеха работают поочередно. Прекращать полностью производство нельзя, осуществляются социально важные и оборонные заказы. Кроме того простой грозит серьезными экономическими потерями.

2017 год оказался для завода весьма удачным. Тогда продали продукцию почти на 800 млн рублей. Последние же годы сумма не превышает 400 млн. Меньше стало оборонных заказов. В то же время тут активнее начали осваивать производство товаров народного потребления. Можем делать все, говорят на заводе, были бы заказы. Тем более, что качество выпускаемей продукции успешно конкурирует, а иногда и превосходит более дорогие иностранные аналоги. Чтобы смягчить последствия изоляционных мер, Республика Дагестан будет участвовать в 5 антикризисных проектах, говорят в Минтруда республики. Это, в том числе, временная занятость работников, которые находятся под риском увольнения, а их, по предварительным данным по региону, около 400, организация для них общественных работ и профобучения.

Источник: ГБУ РД РГВК «Дагестан», 14 АПРЕЛЯ