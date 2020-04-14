Пензенское НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»: Мы на связи все время

Несмотря на объявленные Президентом «каникулы» в связи с пандемией, коммерческий отдел НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» продолжает свою работу. Мы перевели всех сотрудников на удалённый режим работы с целью обеспечения минимизации их контактов с потенциальными источниками вирусной инфекции. Коллектив коммерческого отдела в настоящее время ведёт работу в штатном режиме, находясь в удаленном доступе.

Мы понимаем, что в этих непростых условиях, как никогда, важно не прекращать общение со своими действующими и потенциальными клиентами, чтобы все возникающие у Вас вопросы, решались в оперативном порядке.

Вы всегда можете направить нам письмо по электронной почте, указанной на нашем сайте, задать вопрос в разделе «ВОПРОС-ОТВЕТ», а также оформить заказ в соответствующем разделе сайта. Вся поступающая от Вас информация оперативно отслеживается и передается непосредственным исполнителям.

Сайт НПО ГАКС-Армсервис, 7 апреля