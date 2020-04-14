Ремонт задвижек на Волге: Транснефть-Приволга выполнила ремонты ППР запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях (НПС) Самарского и Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ)

Работы по среднему ремонту 7 задвижек проводились на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Самара,

НПС Совхозная Самарского РНУ, НПС Красноармейская Саратовского РНУ. Цель - повышение надежности функционирования объектов НПС и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов. Ранее при выполнении неразрушающего контроля деталей и узлов задвижек, были выявлены дефекты, которые в ходе ремонтных работ были устранены. Произведена сборка задвижек, настройка параметров электроприводов запорной арматуры, проведены испытательные операции. Плановые ремонтные мероприятия реализованы в соответствии с требованиями безопасного производства работ и регламентами Транснефти, в соответствии с графиком ремонта запорной арматуры и обратных затворов на технологических нефтепроводах НПС и линейной части нефтепроводов Транснефть-Приволга на 2020 г. Во время плановых ремонтов транспортировка по магистральному нефтепроводу (МНП) Куйбышев - Лисичанск на участке Самара - Красный Яр и МНП Куйбышев - Унеча - 2 на участке Самара - Клин останавливалась на 72 часа, а по МНП Красноармейск - Саратовский НПЗ - на 48 часов.

Источник : Neftegaz.RU, Самара, 13 апр