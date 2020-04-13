Электроприводы АУМА поставлены в рамках проекта реконструкции энергоблока станции №9 на ТЭЦ-22-филиал ПАО «Мосэнерго». Отгружено порядка 180 единиц электроприводов тремя партиями. Последняя отгрузка прошла 3го апреля

«Мы давно сотрудничаем с ПАО «Мосэнерго», с четырьмя станциями заключен договор на сервисное обслуживание. На следующей неделе запланировано техобслуживание в рамках планового останова ТЭЦ-20», - комментирует Александр Соловьев, руководитель сервисного отдела ООО «ПРИВОДЫ АУМА». ООО «ПРИВОДЫ АУМА», официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» работает с Российскими проектными организациями, производителями ТПА, конечными пользователями и поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов, блоков управления электроприводами и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности. Производственная площадка, обеспечивающая мелкоузловую сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА.