Туркменгаз проводит тендеры T/GAZ в апреле 2020 г. на закупку материально-технических ресурсов (трубы, арматура, КИП, оборудование)

Тендер открытый № T/GAZ-018

Лот № 2 - общезаводское оборудование;

Лот № 3 - электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы..

Тендерные предложения принимаются по 20 мая 2020 г, 12:00 по местному времени.

Тендер открытый № T/GAZ-020

Лот № 1 - трубы и металлопродукция;

Лот № 2 - общезаводское оборудование;

Лот № 3 - электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы.

Тендерные предложения принимаются по 11 мая 2020 г, 12:00 по местному времени.

Стоимость участия в тендерах T/GAZ - 500 долл США или эквивалент в манатах (без учета НДС и банковских затрат) за 1 лот. Компании, желающие участвовать в тендерах, должны:

- подать заявку о намерении участвовать в тендере с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации и реквизитов;

- компании, зарегистрированные или имеющие банковские счета в оффшорных зонах, в тендере не участвуют;

- получить спецификацию Лота, технические требования и основные условия контракта;

- получить счет на оплату средств на безвозмездной основе;

Запечатанный конверт с полным тендерным предложением, заверенной мастичной печатью, должен быть доставлен по указанному адресу с момента опубликования объявления. Предложение принимается к рассмотрению после поступления денежных средств на счет. В тендерный конверт в обязательном порядке вложить электронный вариант анкеты, основных условий договора (в формате Word) и технико-экономическую спецификацию (в формате Excel). Предложения, поступившие позже установленных сроков, не рассматриваются. Счет для перечисления денежных средств будет указан при подаче письменной заявки. Все тендерные предложения должны быть доставлены по адресу г. Ашхабад 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК Туркменгаз. Тендеры проводятся в соответствии с Правилами проведения международных тендеров по отбору поставщиков материально-технических товаров для нефтегазового комплекса Туркменистана.

Адрес электронной почты: turkmengaz@online.tm

Тел (+99312) 40-37- 45

Ашхабад, 10 апреля, ИА Neftegaz.RU