9 апреля ОБЪЯВЛЕНИЕ НПФ РАСКО: График отгрузки и получения продукции в НПФ «РАСКО» на ближайшее время

Уважаемые клиенты! Доводим до Вашего сведения, что в связи со сложившейся ситуацией оформление отгрузочных документов, отгрузки в Транспортные компании и получение заказанной в ООО «НПФ «РАСКО» продукции в ближайшее время будет производиться по следующему графику:

· Понедельник (весь день) и Вторник (строго до 14:00 (!)) ‒ прием скан-копий доверенностей по электронной почте info@packo.ru и 9701683@list.ru для последующего оформления отгрузочных документов и для получения продукции «самовывозом» на складе НПФ «РАСКО» по адресу: Москва, МИТИНО, ул. Барышиха, дом 57Б;

· Среда (с 09:00 до 15:00) ‒ выдача продукции «самовывозом» на складе НПФ «РАСКО»*;

* Просим обратить внимание, что выдача продукции будет производиться только представителям организаций, которым предварительно оформлены отгрузочные документы, строго по очереди, представители компаний будут приглашаться на склад по одному. Учитывая возможность наличия очереди, просим приезжать на склад за продукцией заранее, учитывая ситуацию – отдавать предпочтение варианту доставки через Транспортные компании.

· Понедельник и Четверг ‒ оформление документов для отправки продукции через ТК;

· Вторник и Пятница ‒ отгрузка продукции, отправляемой через Транспортные компании.

(!) ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что не отраженные в данном графике варианты отгрузок и получения продукции будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Убедительная просьба - при посещении склада компании НПФ «РАСКО» соблюдать профилактические санитарно-эпидемиологические правила:

· социальная дистанция – не менее 1,5‒2 м;

· использование индивидуальных средств защиты и гигиены (наличие у посетителей медицинских масок и перчаток ОБЯЗАТЕЛЬНО)!

Напоминаем, что офис нашей компании частично переведен на режим удаленной работы, все сотрудники имеют доступ к корпоративным телефонным номерам и электронной почте.

Сайт НПФ РАСКО, 9 апреля