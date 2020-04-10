В конце марта со склада ООО "Завод деталей трубопроводов РЕКОМ произведена отгрузка изолирующих фланцевых соединений (ИФС) Ду 300 Ру 100 и Ду 50 Ру 100 в адрес газотранспортной компании Северо-Кавказского федерального округа

ИФС изготовлены по ТУ 3799-017-31049454-2015, в процессе изготовления был произведён комплекс механических и электрических испытаний. Изолирующие фланцевые соединения (ИФС) применяются для секционирования и разделения магистральных, промысловых, технологических, внутриобъектовых, а также других типов трубопроводов на электроизолированные участки. По согласованию с Заказчиком дополнительно в комплект ИФС может входить искроразрядник, изготовленный во взрывозащитном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51992, ГОСТ Р МЭК 62561.3. Также в комплект ИФС может входить защитный кожух для защиты от атмосферных осадков. Несмотря на снижающийся в последние три года спрос на изолирующие фланцевые соединения и высокую трудоёмкость изготовления, Завод "РЕКОМ" продолжает реализацию комплекса мероприятий по усовершенствованию конструкции данных изделий и оптимизацию себестоимости их изготовления

Сайт ООО ЗДТ Реком, март 2020