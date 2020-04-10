ООО Приводы АУМА отгрузило партию общепромышленных электроприводов для месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

На Ярегском и Усинском месторождениях оборудование АУМА будет обеспечивать бесперебойную работу двух парогазовых установок. Общепромышленные электроприводы планируется применять для автоматизации арматуры, участвующей в обвязке паровых котлов. «В этот непростой для всех нас период мы стремимся выполнить все свои договорные обязательства и отгрузить оборудование заказчику в установленные ранее сроки», - комментирует Сергей Сергеев, руководитель отдела продаж ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

Сайт ООО Приводы АУМА, 6 апреля