График работы Компании ОНИКС в апреле

В связи с указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга и Указом Губернатора Свердловской области с 06 по 30 апреля 2020 года наша компания будет работать по следующему графику.

Подразделение Екатеринбурга (офис, склад и производство)

С 07.04.2020 работает в штатном режиме (пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00).

Подразделение Санкт-Петербурга:

на апрель устанавливается следующий график работы:

Обо всех изменениях будем сообщать оперативно. При возникновении вопросов, обращайтесь к менеджерам компании. Мы ждем Ваших запросов и постараться сделать работу в апреле такой же удобной и продуктивной.

Сайт ООО ОНИКС, 6 апреля