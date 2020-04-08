На период самоизоляции Челябинская Группа LD проводит он-лайн вебинары по номенклатурным линейкам продукции и методам испытания латунных ШК

Сейчас актуален новый формат обучения - это он-лайн вебинары.

В прямом эфире 8 и 10 апреля будут проводиться испытания латуных шаровых кранов LD Pride и других производителей: на прочность, на изгиб, на кручение и опрессовкой.

В конце вебинара викторина в призами. Регистрация доступна уже сейчас по ссылкам:

на 08.04.2020 http://b61080.vr.mirapolis.ru/mira/s/NIElP6

на 10.04.2020 http://b61080.vr.mirapolis.ru/mira/s/7nrsAH

Кроме того весь апрель компания LD будет проводить вебинары и по другим номенклатурным линейкам. Присоеднятесь и проведите время на самоизоляции с пользой.

Сайт ООО ЧСГС, 7 апреля