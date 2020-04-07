КТО В АРМАТУРЕ РАБОТАЕТ С 6 АПРЕЛЯ. СВОДКА ТПА ПОПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО

АУМА отгружает электроприводы. « Для компаний в структуре «Газпром нефть» мы подтверждаем оговоренные ранее сроки поставки. К примеру, сейчас в стадии производства в г. Химки находятся заказы для «Газпромнефть-Снабжение» и «Газпромнефть-Терминал», - комментирует Сергей Сергеев, руководитель отдела продаж ООО «ПРИВОДЫ АУМА». Данные от 6 апреля.

6 апр - ИА Neftegaz.RU. Порядка 250 средних и крупных предприятия обрабатывающей промышленности г. Москва с 6 апреля 2020 г. начали восстанавливать свою работу.

В Москве НПФ «РАСКО» работает. Правда, часть сотрудников на удаленке. Однако, прием заказов и отгрузки продолжаются. В частности, своевременно отгрузили Мосгазу приборы учета газа для строящейся инфекционной больницы в Новой Москве. Всем здоровья!

В Уфе АО ОЗНО в списке работающих предприятий.

В Челябинске АЛСО И ЧСГС в нормальном рабочем режиме.

В Великом Новгороде МК Сплав, АО Контур, ДС-Контролз работают с 6 апреля.

В Москве АО Аркон с 6 апреля в рабочем графике.

В Беларуси ТЕРМОБРЕСТ работает в штатном режиме.

«Белэнергомаш – БЗЭМ» работа продолжается в штатном режиме. Завод проводит мероприятия по минимизации риска заражения сотрудников и партнеров инфекционными заболеваниями и вирусом COVID-19.

Сводка МЦ ТПА, 7 апреля