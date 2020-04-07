ТМК и СИНАРА в центре Сколково создали единственный в России комплекс стендов для натурных физических испытаний труб, трубных соединений и иных сложных конструкций

На территории Инновационного центра «Сколково», где располагаются исследовательские центры известных российских и зарубежных компаний, именно здание НТЦ ТМК и Группы Синара стало первым, получившим столь высокий — золотой — уровень по системе LEED. ТМК и Группа Синара открыли НТЦ в «Сколково» в конце 2019 года. В нем расположены исследовательские лаборатории, предназначенные для изучения и разработки новых материалов повышенной прочности и надежности, в том числе специальных сталей и сплавов. В научном центре также работает единственный в России комплекс стендов для натурных физических испытаний труб, трубных соединений и иных сложных конструкций. «Успешная сертификация здания Научно-технического центра ТМК и Группы Синара в «Сколково» — это важный результат реализации нашей экологической политики и экологически ответственного управления, которые сегодня получили подтверждение на международном уровне», — сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

Письмо в ТПА, 6 апреля