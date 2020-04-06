КТО РАБОТАЕТ С 6 АПРЕЛЯ. СВОДКА ТПА

В Москве НПФ «РАСКО» работает. Правда, часть сотрудников на удаленке. Однако, прием заказов и отгрузки продолжаются. В частности, своевременно отгрузили Мосгазу приборы учета газа для строящейся инфекционной больницы в Новой Москве. Всем здоровья!

В Уфе АО ОЗНО в списке работающих предприятий.

В Челябинске АЛСО И ЧСГС в нормальном рабочем режиме.

В Великом Новгороде МК Сплав, АО Контур, ДС-Контролз работают с 6 апреля.

В Москве АО Аркон с 6 апреля в рабочем графике.

В Беларуси ТЕРМОБРЕСТ работает в штатном режиме.

МЦ ТПА, 6 апреля