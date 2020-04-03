УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ АРМАТУРЫ DENDOR В РОССИИ. ЗАО «ЭНЕРГИЯ» уделяло особое внимание качеству производимой продукции, но неоднократно сталкивалась с фальсификацией своих изделий

С момента локализации производства трубопроводной арматуры DENDOR в России ЗАО «ЭНЕРГИЯ» уделяло особое внимание качеству производимой продукции. К сожалению, не однократно мы сталкивались с фальсификацией наших изделий и, пытаясь исключить подобное в дальнейшем, вводили ряд мер. До марта 2020 отличить оригинал от подделки можно было по отлитой надписи «DENDOR» на корпусе изделия, шильде с QR-кодом, а также электронной системы идентификации продукции.

Теперь же отличить оригинальную продукцию можно еще и с помощью артикулярного номера.

Артикулярный номер – система маркировки и идентификации продукции, представляющий собой числовой код. (это выделить по тексту как справку). Числовой код разделен на несколько блоков, каждый из которых отвечает за определенные характеристики того или иного изделия. Кодировка трубопроводной арматуры состоит из следующих блоков: материалы основных элементов конструкции, присоединительные размеры и строительная длина, тип исполнительного механизма, а также дополнительные опции, такие как устройство контроля положения, телескопический удлинитель штока или колонка управления и т.д. Система кодировки продумана таким образом, который позволяет закодировать любые типы трубопроводной арматуры, не изменяя общей структуры числового кода. При расширении модельного ряда новые изделия также будут описаны в существующей структуре артикулярного номера.

Кодировка на электромеханические изделия, такие как электропривод или соленоидный клапан несколько отличается от кодировки трубопроводной арматуры. Так, для электропривода, помимо материалов исполнения и присоединительных размеров описаны характеристики двигателя, такие как, напряжения питания, скорость вращения выходного вала, режим работы электродвигателя. Помимо сведений об электродвигателях в кодировку привода включены сведения о цепях управления, наличии сдвоенных выключателей, сухих контактов, а также дополнительных опциях, таких как, механический указатель положения, обогреватель внутреннего пространства, обратная связь и т.д.

Сайт ЗАО Энергия, 2 апреля