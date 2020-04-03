Юбилей шиберной задвижки в Пензе. 15 лет назад, в 2005 году на предприятии Пензтяжпромарматура был разработан новый опытный образец шиберной задвижки. Предыдущая версия появилась на 37 лет раньше

В 1968 году на «ПТПА» впервые в Советском Союзе был выпущен опытный образец шиберной задвижки диаметром 700 мм на давление 63 атмосферы. Он успешно прошел испытания, но серийная партия так и не была запущена: решение было приостановлено на уровне Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР. Задвижка предназначалась для поставок на нефтепроводы, авторы конструкции – коллектив конструкторов ПТПА во главе с В.Т. Лембергом. Возобновление выпуска шиберных задвижек произошло уже в XXI веке. Первый опытный образец, который разработал коллектив ОГК в 2005 году - был Ду1200мм Ру10 МПа. Первая серийная шиберная задвижка была поставлена на Новошахтинский НПЗ в 2007 г. Самая большая шиберная задвижка, выпущенная ПТПА:диаметр условного прохода – 1200 мм, вес – около 27 тонн, высота задвижки от основания до привода – около 7 метров, строительная длина без катушек– 2300 мм. Транспортировать такие задвижки можно по железной дороге или на автомобилях с грузоподъемностью до 30 тонн.

Страница АО ПТПА в ФБ, 2 апреля