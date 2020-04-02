Перечни работающих предприятий в регионах, которые работают с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Сейчас вносятся компании в списки Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов, которые формируются в регионах России

По вопросу формирования перечня промышленных предприятий можно обращаться на горячую линию Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области 8 (351) 214-14-63, а также на электронную почту: minprom74@mail.ru. Если ваше предприятие не относится к сфере промышленности, просим обращаться в соответствующий орган исполнительной власти. На сайте Правительства Челябинской области публикуются перечни предприятий, работающих во время режима полной самоизоляции, по отраслям. В случае, если вы не нашли своей организации в списке, следует также обратиться в отраслевое министерство. Если возникают сомнения, к какой отрасли относится ваше предприятие, обращайтесь на горячую линию «Территории бизнеса» 8-800-350-24-74. Консультации можно получить в профильных ведомствах:

· Субъекты малого и среднего бизнеса — на горячую линию «Территории бизнеса» 8-800-350-24-74, а также на электронную почту help@fond74.ru.

· Предприятия строительной отрасли — в минстрой региона по тел. 8(351) 210-14-28, 8(351) 210-14-16, а также на электронную почту Dolevka174@mail.ru.

Источник:https://minprom.gov74.ru/minprom/news/view.htm?id=10350341@egNew