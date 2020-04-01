НОВЫЕ ФЛАНЦЫ ЧСГС. Завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой» производит ПРОДУКЦИЮ «Фланец Штампованный» торговой марки LD диаметрами DN32-DN100, PN16. Габаритно-присоединительные размеры соответствуют ГОСТ Р 5443

Фланцы могут быть различных исполнений: фланец штампованный оцинкованный с раструбом, фланец штампованный оцинкованный без раструба, глухой фланец и даже воротниковый. При этом возможны еще и различные комбинации по материалам исполнения:

• Фланец из стали 20 с раструбом из стали 20, при этом сталь 20 будет оцинкованная (заводское исполнение по умолчанию)

• Фланец из стали 20 без покрытия (под заказ по желанию клиента)

• Фланец из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с раструбом из 12Х18Н10Т (под заказ)

• Комбинированное исполнение - фланец из стали 20, раструб из 12Х18Н10Т (под заказ)

Надежность данной номенклатуры LD подтверждается документом расчета на прочность, выполненным ОАО «МосЦКБА». Фланец коррозионностоек, имеет невысокую металлоемкость, и в связи с этим низкую цену.

Сайт ООО ЧСГС, 27 марта