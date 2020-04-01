ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») завершил изготовление и отгрузил первую партию энергетического оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании

Предприятие изготавливает комплект пароперегревателей для паровых котлов завода Riverside в соответствии с контрактом, который был подписан с Hitachi Zosen Inova (HZI) в начале текущего года. Пароперегреватели заменят аналогичное оборудование в рамках модернизации завода. Полностью поставка должна быть осуществлена в 2020 году. Это первое российское оборудование, которое изготавливается для зарубежного завода по термической переработке отходов по проекту Hitachi Zosen Inova. «Совместно с HZI мы производим оборудование для всех заводов, строящихся компанией «РТ-Инвест» в России на текущий момент. Вместе с заказчиком и технологическим партнером мы провели очень большую предварительную работу. В результате линия производства, созданная на «ЗиО-Подольск», соответствует как российским, так и всем международным техническим нормам. Всё оборудование изготавливается в одном производственном комплексе и независимо от страны поставки, имеет одинаковые характеристики по качеству, надежности и экологичности», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Сайт Атомэнергомаш, 31 марта