ПРОБЛЕМЫ С ГАЗОМ В НАХОДКЕ И МАГНИТОГОРСКЕ

В городе Находка в Приморском крае в жилом доме многоквартирном произошел взрыв бытового газа.

Об этом сообщил представитель управляющей компании дома. Взрыв произошел 28 марта около 13:00 по местному времени (06:00 мск) на четвертом этаже шестиэтажного дома. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб, медики и представители управляющей компании.

Выяснилось, что взорвался газовый баллон, подключенный к газовой плите. Выбило окна, повредилась облицовка здания. Пожар за взрывом не последовал. Конструкция здания не нарушена. Другие квартиры в доме не пострадали. Хозяин квартиры получил травмы и ожоги. Причина произошедшего устанавливается. Напомним, 26 марта взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске. В результате ЧП погибли 2 человека.

Находка, 29 марта - ИА Neftegaz.RU.