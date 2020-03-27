Группа LD. Антикоррозийоное высокотемпературное покрытие Армокот V500 для всей арматуры предприятий ГК LD

Краска однокомпонентная, наносится минимум в два слоя. Есть несколько цветов по немецкому цветовому стандарту RAL. На газовую линейку наносят рапсово-желтый RAL 1021, в соответствии с СТО Газпром. А на линейку Energy RAL 5003 и на нержавеющие краны Energy RAL 5015. Это матовое покрытие, при полном застывании, не боится повреждений. Краска хладостойкая, термостойкая, влагостойкая с большим диапазоном температуры, до +400°С. На продукцию наносится толстое покрытие краски: от 100 до 200 микрометров. Благодаря этому поверхность крана защищена от коррозии. Трубопроводная арматура с матовым покрытием выглядит презентабельно и дорого. Краска выдержала испытания на вымачивание водой. Арматура с покрытием в течение пяти дней стояла в имитированном затопленном колодце. Без труда справилась с заморозкой до -70°С и нагревом до +200°С.

Сайт ООО ЧСГС, 27 марта