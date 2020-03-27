Арматурное чудо 21 века: кран-клапан. Курганские ученые за основу своей разработки взяли концепцию американской фирмы, но механизм запирания сделали абсолютно оригинальным

Аналог состоит из десятков деталей, в нашей их гораздо меньше. Кроме того, предварительные оценки показывают, что наш шаровой кран-клапан в несколько раз превосходит аналоги по надежности и долговечности. Если говорить техническим языком, то при давлении 42 мегапаскаля его ресурс в 1,5 раза больше, чем у изделия американской фирмы. Но при этом рабочее давление можно повысить до 80 и более мегапаскалей. Принцип действия и кинематические характеристики устройства проверены на 2D- и 3D-макетах. Сейчас ученые планируют изготовить опытный образец крана-клапана, испытать его работоспособность, оценить технические показатели и перспективы промышленного внедрения. В качестве индустриального партнера выступила одна из курганских компаний по производству трубопроводной и фонтанной арматуры, готовая сделать образец. В компании, кстати, заинтересованы, чтобы в проекте помимо преподавателей вуза участвовали и студенты: тех, кто покажет себя хорошо, пригласят впоследствии на работу. Разработчики подали заявку на включение их идеи в список проектов Уральского научно-образовательного центра мирового уровня "Передовые промышленные технологии, новые материалы и энергетика", созданного в рамках нацпроекта "Наука", а также в Центр кластерного развития Курганской области. По их оценке, объем рынка для разработанного ими шарового крана-клапана составляет около 800 миллионов долларов. Большинство отечественных нефтегазовых предприятий сейчас использует импортное оборудование.

Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, 26 март

