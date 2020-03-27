Аналогов такому клинкету нет! Арматурный завод Армалит изготовил самую большую клинкетную задвижку за всю свою историю. DN 950 мм, высота корпуса — 2,5 метра

Корпус задвижки состоит из двух больших полукорпусов, отлить которые технологически сложно, ведь необходимо добиться одинакового показателя плотности всей крупногабаритной отливки и исключить любые внутренние дефекты. Благодаря опыту и мастерству, литейному цеху «Армалита» удалось с первого раза получить отливку необходимых характеристик.

Между полукорпусами, полученными после механической обработки отливок, прокладывают специальное уплотнение и с помощью болтов стягивают конструкцию. На участке сборки болты изделия закручивали не поочередно, а в особом порядке, в соответствии со сборочной документацией — чтобы избежать перегибов всей конструкции и достичь максимальную плотность прилегания двух полукорпусов. Важный этап в изготовлении — притирка уплотнительных поверхностей задвижки для достижения полной герметичности при перекрытии потока среды. Сама конструкция изделия и материал исполнения, бронза, обеспечивают длительный срок службы – 25 лет. Большая часть трубопроводной арматуры авианосцев проекта 1143 разрабатывалась в советские годы ПО «Знамя Октября» (ныне — машиностроительный завод «Армалит»). Сотрудники предприятия при создании клинкета для ремонта авианосца воспроизводили технологию изготовления 70-х годов XX века, адаптировав ее под современное механообрабатывающее и испытательное оборудование. Изготовление задвижки потребовало усилий рабочих литейного, кузнечного-прессового инструментального, механообрабатывающего цехов, сборочного производства и испытательного участка, конструкторов и технологов.

Сайт АО Армалит, 26 марта