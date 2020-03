Коронавирус: отменена ISH China & CIHE (аналог Акватерма). Организаторы выставки Messe Frankfurt и CIEC GL International Exhibition приняли решение отложить выставку ISH China & CIHE на неопределенный срок

Проведение выставки ISH China & CIHE ранее планировалось на 11-13 мая 2020 года в Пекине.Организаторы международной выставки систем отопления, вентиляции, кондиционирования, санитарии и домашнего комфорта ISH China & CIHE приняли решение отложить ее на неопределенный срок из-за глобального распространения коронавируса и вводимых во многих странах ограничений на поездки. Мероприятие, которое первоначально планировалось провести с 11 по 13 мая 2020 года в Международном выставочном центре в Пекине, организуют Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd совместно с CIEC GL events (Beijing) International Exhibition Co Ltd.

Источник: https://www.c-o-k.ru/