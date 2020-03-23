Национальный нефтегазовый форум открывает новое направление деятельности – проведение онлайн-семинаров и web-конференций

Внедрение нового направления деятельности ННФ продиктовано не только текущей ситуацией, но и объективными реалиями в области глобальной цифровизации мировой экономики. Мы делаем это с заботой о здоровье и удобстве наших клиентов и партнеров - участие в онлайн-семинарах не требует командировок, позволяет участвовать в мероприятии из любого места, интерактивно общаться с экспертами в режиме реального времени. Такая форма мероприятий исключает риски, связанные с командировками и существенно снижает сопутствующие затраты. Наш богатый опыт проведения традиционных семинаров и конференций - более 100 реализованных проектов с 2013 года, позволяет нам собрать лучших отраслевых экспертов, оперативно формировать актуальную повестку и эффективно способствовать решению практических отраслевых задач в новом формате. Первое мероприятие запланировано на 28 апреля – онлайн-семинар (вебинар) «Анализ и прогнозирование современных нефтегазовых рынков».

АНО Национальный нефтегазовый форум, 19 марта