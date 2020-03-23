Несмотря на полную готовность к проведению V Всероссийского Конгресса «Промышленная экология регионов», соорганизаторы приняли решение о переносе Конгресса на осенний период 2020 года.

Безопасность населения – это ключевое направление деятельности международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО, поэтому основываясь на итогах заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, мы пришли к этому не

простому решению. Учитывая, что наши участники - являются экспертами в различных областях деятельности и уровень гражданской ответственности у всех крайне высок, мы надеемся на ваше понимание. Работа площадки не прекращается, призываем всех, соблюдая правила санитарной безопасности, продолжать свою профессиональную деятельность и готовить доклады для межконгрессных мероприятий, а ближе к дате проведения V Конгресса - актуализировать темы и направления дискуссий, заявленные в его программе. При снижении опасности распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, оргкомитетом будет утвержден план проведения межконгрессных мероприятий.

Письмо в ТПА, 20 марта