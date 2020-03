Производитель шаровых кранов завод ALSO провел презентацию продукции в Нижнем Новгороде на семинаре Компании «Технология»для потребителей ШК ALSO

13 марта 2020 года в Нижнем Новгороде в рамках семинара, организованного Компанией «Технология»для своих клиентов, представители завода «АЛСО» рассказали о ключевых преимуществах продукции ALSO, ассортиментных линейках и возможностях производства: от массовых изделий универсальных шаровых кранов ALSO до разработки индивидуальных решений, обусловленных спецификой конкретного трубопровода. У всех участников семинара была возможность напрямую задать интересующий вопрос сотруднику завода, рассказать о своем опыте эксплуатации КШ ALSO, а также высказать пожелания и конкретные предложения по улучшению взаимодействия производителя, дилера и потребителя.

Сайт ООО АЛСО, 20 марта