30-го марта в Гродно открытие нового магазина "Чистый берег - центр Сантехника". Шаровые краны, задвижки, фильтры, обратные и предохранительные клапаны

30-го марта приглашаем посетить новый магазин «Чистый берег-центр Сантехника» в городе Гродно по адресу Румлёвский проспект, 8/3. График работы: Пн - Вс 8:00 - 20:00. Чистый берег - крупнейший поставщик трубопроводной арматуры, труб, электротехнической продукции и сантехнического оборудования в Республике Беларусь.
Основные товарные направления:
· Стальные и латунные шаровые краны, задвижки, фильтры, обратные и предохранительные клапаны;
· Трубы стальные, трубы стальные оцинкованные, отводы переходы, заглушки, тройники;
· Трубы чугунные раструбные, безраструбные (SML) для водоснабжения и канализации;
· Трубы из полимерных материалов (трубы ПВХ (наруж. канал.), трубы ПП (внутр. канал.), трубы ПЭ, трубы напорные раструбные НПВХ (водопровод));
· Трубопроводы для внутренних систем отопления и водоснабжения (трубы полимерные, металлополимерные PEX/AL/PEX, PEX, PERT, PERT/AL/PERT, полипропиленовые PPRC, стальные оцинкованные STEEL, медные, из нержавеющей стали INOX, фитинги к трубам);
· Насосное оборудование (сетевые, глубинные, канализационные, установки повышения давления);
· Котельное оборудование, водонагреватели и расширительные баки;
· Приборы учёта и контроля (счётчики воды, манометры, термометры, указатели уровня и др.);
· Радиаторы чугунные, стальные, алюминиевые, напольные и внутрипольные конвекторы, термостатическая арматура, титановые теплообменники
· Теплоизоляция, кронштейны для труб, уплотнительные материалы;
· Сантехническая посуда и оборудование;
· Кабельно-проводниковая продукция и кабеленесущие системы;
· Светотехника;
· Низковольтная аппаратура, корпуса металлические и пластиковые;
· Электроустановочные изделия;
· Вентиляционное оборудование (приточно-вытяжные установки, воздушно-отопительные агрегаты и завесы, вентиляторы, решетки, клапаны);
· Очистные сооружения, КНС, ПНС, жироуловители, пожарные резервуары
Сайт ЧИСТЫЙ БЕРЕГ, 18 МАРТА