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30-го марта в Гродно открытие нового магазина "Чистый берег - центр Сантехника". Шаровые краны, задвижки, фильтры, обратные и предохранительные клапаны

20 марта, 2020 8

30-го марта приглашаем посетить новый магазин «Чистый берег-центр Сантехника» в городе Гродно по адресу Румлёвский проспект, 8/3. График работы: Пн - Вс 8:00 - 20:00. Чистый берег - крупнейший поставщик трубопроводной арматуры, труб, электротехнической продукции и сантехнического оборудования в Республике Беларусь.

Основные товарные направления:

· Стальные и латунные шаровые краны, задвижки, фильтры, обратные и предохранительные клапаны;

· Трубы стальные, трубы стальные оцинкованные, отводы переходы, заглушки, тройники;

· Трубы чугунные раструбные, безраструбные (SML) для водоснабжения и канализации;

· Трубы из полимерных материалов (трубы ПВХ (наруж. канал.), трубы ПП (внутр. канал.), трубы ПЭ, трубы напорные раструбные НПВХ (водопровод));

· Трубопроводы для внутренних систем отопления и водоснабжения (трубы полимерные, металлополимерные PEX/AL/PEX, PEX, PERT, PERT/AL/PERT, полипропиленовые PPRC, стальные оцинкованные STEEL, медные, из нержавеющей стали INOX, фитинги к трубам);

· Насосное оборудование (сетевые, глубинные, канализационные, установки повышения давления);

· Котельное оборудование, водонагреватели и расширительные баки;

· Приборы учёта и контроля (счётчики воды, манометры, термометры, указатели уровня и др.);

· Радиаторы чугунные, стальные, алюминиевые, напольные и внутрипольные конвекторы, термостатическая арматура, титановые теплообменники

· Теплоизоляция, кронштейны для труб, уплотнительные материалы;

· Сантехническая посуда и оборудование;

· Кабельно-проводниковая продукция и кабеленесущие системы;

· Светотехника;

· Низковольтная аппаратура, корпуса металлические и пластиковые;

· Электроустановочные изделия;

· Вентиляционное оборудование (приточно-вытяжные установки, воздушно-отопительные агрегаты и завесы, вентиляторы, решетки, клапаны);

· Очистные сооружения, КНС, ПНС, жироуловители, пожарные резервуары

 

Сайт ЧИСТЫЙ БЕРЕГ, 18 МАРТА


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