ПРИВОДЫ АУМА: новое интеллектуальное взрывозащищенное оборудование со встроенной системой диагностики для трубопроводной арматуры

На выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу» в Новом Уренгое инженеры АУМА представили интеллектуальное взрывозащищенное оборудование со встроенной системой диагностики. Данная система позволяет определить неисправности и указать на их возможные причины, а также выдать предупреждение о необходимости проверки или проведения технического обслуживания, основываясь на текущем техническом состоянии оборудования. Использование системы самодиагностики снижает вероятность аварийных отказов, а значит, уменьшает затраты на тех. обслуживание и ремонт. Электроприводы АУМА со встроенной системой самодиагностики могут успешно применяться в системах и подсистемах диагностики технологического оборудования, полевого КИП и исполнительных устройств на современных промышленных предприятиях, включая опасные производственные объекты. Функция самодиагностики реализована в электроприводах АУМА, оснащенных блоком управления AUMATIC в исполнении с электронным блоком измерения положения и крутящего момента MWG. Для обеспечения данной комплектации необходимо при заказе оборудования отметить в опросном листе соответствующие позиции.

Источник: 18 марта, ИА Neftegaz.RU