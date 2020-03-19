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ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР ИЛЬТЯКОВ ПОСЕТИЛ КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШАРОВЫХ КРАНОВ ТЕМПЕР

19 марта, 2020 10

Визит на предприятие депутат Государственной Думы Александр Ильтяков начал со знакомства с рабочим коллективом. За добросовестный труд вручил благодарности двум сотрудникам. В том числе, электросварщику Роману Дьяконову.

Роман Дьяконов, сварщик завода:

- Стараюсь как бы качественно, ну отношусь к работе ответственно. Начинал варить вручную, в дальнейшем перешёл на автоматический режим сварки.

Производство стальных шаровых кранов в Кургане запустили 6 лет назад. На заводе "Темпер" изготавливают запорную арматуру для нефте-, газо, тепло- и водопроводов. В заготовительном цехе делают полуфабрикаты - детали для крана и отправляют на сборку.

Алексей Ставцев, заместитель директора завода по производству:

- В первый пост приваривается горловина, далее собирается корпус с патрубком. Следующий пост офланцовывается, зачистка и уже непосредственно покраска порошком. Дальше после покраски идёт упаковка.

А здесь в прямом смысле горячее производство. Литейный цех открыли два года назад. Заготавливают фланцы - это деталь для соединения труб. За смену на заводе производят больше полутора тысяч кранов. Продукцию поставляют в шестнадцать стран.

Александр Ильтяков, депутат Государственной Думы РФ:

- Мы мало того, что конкурируем с Европой, мы сегодня выходим на рынки Катара, мы сегодня закрыли рынок, по сути дела, Российской Федерации. И ребята, несмотря на то, что у нас казалось бы, дорогие цены на энергоносители, делают такую себестоимость. Уникальное предприятие.

Производитель отмечает: при изготовлении продукции используют только российские материалы. В ближайшее время планируют расширить производственные площади и перевести завод на круглосуточный режим работы.

Сергей Доронин, директор завода по производству стальных шаровых кранов "Темпер":

- Это результат работы нашего предприятия, это результаты того, что наша продукция уже зарекомендовала себя в нашей отрасли. У нас есть колоссальное преимущество относительно конкурентов. Мы живём в России и здесь можно и нужно производить и составить достойную конкуренцию даже китайским производителям.

Владимир Ковалёв, директор Департамента промышленности и транспорта Курганской области:

- Если в целом говорить о развитии КО, то по итогам 2019 года, мы достигли довольно таки хороших результатов. Индекс промышленного производства составил 105,3%. По этому показателю мы занимаем 21 место в РФ по итогам 2019 года и опережаем средний показатель по России и по УрФО.

 

Сайт ООО Темпер, февраль 2020 г.


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