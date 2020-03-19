Вышла из печати вторая книга Серии «Аварии, инциденты и управление отказами элементов АЭС. Управление ресурсными характеристиками и процесс RCM. Анализ аварий и инцидентов по системам и оборудованию отделений. Упреждающие действия RCM».

Во второй книге рассмотрены специфика управления ресурсными характеристиками и методология надежностно-ориентированного управления отказами элементов, влияющих на безопасность АЭС. Проведен анализ расширенной базы из 670 аварий и инцидентов на АЭС мира, в том числе свыше 330 событий, связанных с эксплуатацией систем и оборудования реакторного и турбинного отделений. Приведено свыше 130 примеров опубликованных описаний аварий и инцидентов. Освещены вопросы управления отказами систем и оборудования посредством упреждающих действий RCM-анализа. Предназначена для научных, инженерно-технических работников, студентов и аспирантов, специализирующихся в проектировании и эксплуатации оборудования атомных станций.

НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», 13 МАРТА