Для Газпрома нереально? Крупнейшие компании пытаются перейти на удаленную работу, но многие сотрудники не хотят покидать офисы

Крупные компании начали переводить сотрудников на удаленную работу с прошлой недели. 13 марта компания «Яндекс» порекомендовала всем офисным сотрудникам, кто может трудиться дистанционно, перейти на работу из дома, а в офис приходить только при крайней необходимости. А с 16 марта, когда Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения для защиты от распространения коронавируса, заявления посыпались одно за другим. В понедельник о переводе сотрудников на удаленную работу объявили «Почта России», Rusal, Mail.ru Group, En+ Group и др. А Российская ассоциация производителей удобрений заявила о создании объединенного отраслевого штаба, который займется профилактикой распространения вирусных заболеваний среди сотрудников. В компаниях – членах ассоциации насчитывается в общей сложности 110 000 сотрудников. Однако, несмотря на заявления крупнейших предприятий, доля переведенных на удаленную работу сотрудников в целом по-прежнему низка, показал опрос 12 676 работающих россиян – пользователей интернета, проведенный компанией Online Market Intelligence (OMI) по просьбе «Ведомостей». По состоянию на 16 марта удалили сотрудников из офиса лишь 11,9% компаний: 6,1% отправили людей с признаками простуды на больничный, 2,5% – на карантин, а 3,3% перевели сотрудников на удаленную работу.

Источник: Ведомости 18 марта