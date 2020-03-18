Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, приступил к производству насосной смесительно-осреднительной установки УНБ-125х50КСО.

Установка УНБ-125х50КСО монтируется на шасси автомобиля КАМАЗ 63501 повышенной проходимости и используется в процессе бурения и капитального ремонта скважин. Широкие функциональные возможности установки позволяют применять ее вместо двух единиц спецтехники – насосной и смесительной установок классической компоновки, например, при цементировании отдельных участков обсадных колонн.

УНБ-125х50КСО оснащена трехплунжерным насосом высокого давления НТП-175 с автономным приводом от дизельного двигателя ЯМЗ-236БИ, мерным баком объемом четыре кубометра и осреднительной емкостью объемом десять кубометров. Установленная система контроля цементирования скважин определяет плотность, расход, давление и температуру нагнетаемого раствора, приготовление которого осуществляется при помощи смесителя эжекторного типа. Управление установкой выполняется с платформы, что позволяет сократить количество обслуживающего персонала. Для комфортной работы оператора установки зимой новая разработка оборудована тентом, обеспечивающим свободный доступ к основным узлам и агрегатам.

— Руководствуясь актуальными потребностями клиентов, ГК «Римера» разработала новую модель спецтехники, которая позволяет сервисным компаниям повысить эффективность обслуживания скважин. Благодаря широкому функционалу УНБ-125х50КСО заказчик может выполнять ремонтные операции, для которых необходимо небольшое количество тампонажного раствора, при помощи одной смесительно-осреднительной установки без использования стандартного цементировочного флота, — прокомментировал руководитель Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин. «Ижнефтемаш» выпускает смесительно-осреднительные установки для ремонта и цементирования скважин с 2002 года. В эту линейку также входят установки УС-50-8Х8К, УСП-20К, УСП-16У и УНБ-125Х50СО.

Сайт ГК РИМЕРА, 17 марта